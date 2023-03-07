Миронова (без фамилии) Пелагея Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова (без фамилии) Пелагея Николаевна

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Место рождения

Деледино, Молоковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

После 01.01.1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1833

Отец: Без Фамилии Николай Григорьевич

Мать: не указана

Деледино, Молоковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
22.01.1850

Муж: Миронов Иван Васильевич

Бубново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
ей 17 лет, ему 28
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Миронов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронов Иван Иванович

Отец ребёнка: Миронов Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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