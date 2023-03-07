Миронова (без фамилии) Пелагея Николаевна
Место рождения
Дата рожденияПосле 01.01.1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1833
Отец: Без Фамилии Николай Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1850
Бубново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
ей 17 лет, ему 28
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Миронов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Миронов Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно