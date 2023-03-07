Луппов Федот (Феодот) Агафонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луппов Федот (Феодот) Агафонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

После 1835

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Луппов Агафоник Карпов

Мать: Луппова Евдокия Александрова

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Луппов Иоанн Федотов

Мать ребёнка: Луппова Марфа Иванова

Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Анна Федотова

Мать ребёнка: Луппова Марфа Иванова

Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Луппов Елистрат Федотов

Мать ребёнка: Луппова Марфа Иванова

Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Луппов Иуда Федотов

Мать ребёнка: Луппова Марфа Иванова

Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Луппов Ермил Федотов

Мать ребёнка: Луппова Марфа Иванова

Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Луппов Корнилий Федотов

Мать ребёнка: Луппова Марфа Иванова

Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Анна Федотова

Мать ребёнка: Луппова Марфа Иванова

Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луппова Марфа Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1835
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