Луппов Федот (Феодот) Агафонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиПосле 1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Луппов Иоанн Федотов
Мать ребёнка: Луппова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Анна Федотова
Мать ребёнка: Луппова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
Около 1808
Мать ребёнка: Луппова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Луппов Иуда Федотов
Мать ребёнка: Луппова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Луппов Ермил Федотов
Мать ребёнка: Луппова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
Около 1815
Мать ребёнка: Луппова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Анна Федотова
Мать ребёнка: Луппова Марфа Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Луппова Марфа Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1835