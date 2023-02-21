Юткин Александр Епифанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.09.1894 или 1893
Дата смерти10.11.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
?.09.1894 или 1893
Отец: Юткин Епифан Николаевич
Мать: Юткина Ирина Михайловна
Бракосочетание
10.06.1913
Жених - 1 бр (18 л 8 мес) Невеста - 1 бр (15 л 6 мес)
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Юткина Епистимия (Устина) Сергеевна
Военная служба
С по 10.11.1943
Род войск: Артиллерия Воинское звание: Красноармеец Призван Илекским РВК. В звании красноармейца служил радистом в 872 гаубичном артиллерийском полку 32 гаубичной артиллерийской бригады 12 артиллерий... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.11.1943
Причина смерти: Погиб в бою | Похоронен в деревне Михалёвка, Лоевский р-н, Гомельская обл., Беларусь.