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Юткин Александр Епифанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.1894 или 1893

Дата смерти

10.11.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1894 или 1893

Отец: Юткин Епифан Николаевич

Мать: Юткина Ирина Михайловна

Бракосочетание
10.06.1913

Жена: Юткина Епистимия (Устина) Сергеевна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 1 бр (18 л 8 мес) Невеста - 1 бр (15 л 6 мес)
Рождение ребёнка
1923

Сын: Юткин Иван Александрович

Мать ребёнка: Юткина Епистимия (Устина) Сергеевна

Военная служба
С по 10.11.1943
Род войск: Артиллерия Воинское звание: Красноармеец Призван Илекским РВК. В звании красноармейца служил радистом в 872 гаубичном артиллерийском полку 32 гаубичной артиллерийской бригады 12 артиллерий... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
10.11.1943
Причина смерти: Погиб в бою | Похоронен в деревне Михалёвка, Лоевский р-н, Гомельская обл., Беларусь.
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