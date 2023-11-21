Зобов Семён Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Зобов Игнат Иванович
Мать: Зобова Марфа
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Зобова Анна
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Зобова Анна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Степанида Семёновна
Мать ребёнка: Зобова Анна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Евдокия Семёновна
Мать ребёнка: Зобова Анна
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Зобова Анна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Зобов Аполлинарий Семёнович
Мать ребёнка: Зобова Анна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Зобов Иван Семёнович
Мать ребёнка: Зобова Анна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Зобова Анна
Смерть
Неизвестно