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Зобов Семён Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Зобов Игнат Иванович

Мать: Зобова Марфа

Рождение ребёнка
1829

Сын: Зобов Николай Семёнович

Мать ребёнка: Зобова Анна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Зобов Игнатий Семёнович

Мать ребёнка: Зобова Анна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Степанида Семёновна

Мать ребёнка: Зобова Анна

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Евдокия Семёновна

Мать ребёнка: Зобова Анна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Зобов Никифор Семёнович

Мать ребёнка: Зобова Анна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Зобов Аполлинарий Семёнович

Мать ребёнка: Зобова Анна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Зобов Иван Семёнович

Мать ребёнка: Зобова Анна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Зобов Андрей Семёнович

Мать ребёнка: Зобова Анна

Смерть
Неизвестно
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