Артамонова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАртамонова Наталья

Артамонова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артамонов Юрий

Отец ребёнка: Артамонов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Артамонов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Артамонов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артамонов Александр

Рождение ребёнка
13.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Артамонов Александр

Смерть
Неизвестно

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