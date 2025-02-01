Егоров Михаил Андреевич 1869 — найти родственников по фамилии на Familio
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Егоров Михаил Андреевич

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Место рождения

Большая Себла, Прозоровская волость, Мологский уезд

Дата рождения

1869

Дата смерти

10.09.1948

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Егоров Андрей Афонасьевич

Мать: Егорова Матрёна Макаровна

Большая Себла, Прозоровская волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перова (Егорова) Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Егорова (Данилова) Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Смирнова (Егорова) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Егорова (Данилова) Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Гришина (Егорова) Александра Михайловна

Мать ребёнка: Егорова (Данилова) Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1903

Дочь: Кузьмина (Егорова) Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Егорова (Данилова) Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
19.12.1906

Дочь: Балахонова (Егорова) Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Егорова (Данилова) Татьяна Николаевна

Сарабуха, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Балахонов Александр Арсеньевич

Мать ребёнка: (Болтушкина) Агрофена Юрьевна

Голбино, Сутковская волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Егоров Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Егорова (Данилова) Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
20.03.1912

Дочь: Асташина (Егоров) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Егорова (Данилова) Татьяна Николаевна

Сарабуха, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
10.09.1948

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