Егоров Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смерти10.09.1948
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перова (Егорова) Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Егорова (Данилова) Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Смирнова (Егорова) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Егорова (Данилова) Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Гришина (Егорова) Александра Михайловна
Мать ребёнка: Егорова (Данилова) Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1903
Дочь: Кузьмина (Егорова) Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Егорова (Данилова) Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
19.12.1906
Дочь: Балахонова (Егорова) Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Егорова (Данилова) Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Балахонов Александр Арсеньевич
Мать ребёнка: (Болтушкина) Агрофена Юрьевна
Голбино, Сутковская волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
Около 1910
Мать ребёнка: Егорова (Данилова) Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
20.03.1912
Дочь: Асташина (Егоров) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Егорова (Данилова) Татьяна Николаевна
Смерть
10.09.1948