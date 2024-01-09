Фатуллаев Алакбар сахават Оглы
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.05.2020
Дочь: Фатуллаева Милена Алакбаровна
Мать ребёнка: Лежнева Стредняя Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
16.05.2020
Дочь: Фатуллаева Мелиса Алакбаровна
Мать ребёнка: Лежнева Стредняя Елена Сергеевна