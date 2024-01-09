Фатуллаев Алакбар сахават Оглы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФатуллаев Алакбар сахават Оглы

Фатуллаев Алакбар сахават Оглы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1991

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лежнева Стредняя Елена Сергеевна

Рождение ребёнка
16.05.2020

Дочь: Фатуллаева Милена Алакбаровна

Мать ребёнка: Лежнева Стредняя Елена Сергеевна

Рождение ребёнка
16.05.2020

Дочь: Фатуллаева Мелиса Алакбаровна

Мать ребёнка: Лежнева Стредняя Елена Сергеевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.