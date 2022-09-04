Бунина Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1938
Дата смерти04.09.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1938
Отец: Бунин Федор
Мать: Бунина Просковья
Рождение ребёнка
17.09.1958
Дочь: Маркова Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Горностаев Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
08.05.1965
Дочь: Устинова Лариса Алексеевна
Отец ребёнка: Горностаев Алексей Васильевич
Смерть
04.09.2022