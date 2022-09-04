Бунина Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунина Мария Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1938

Дата смерти

04.09.2022

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1938

Отец: Бунин Федор

Мать: Бунина Просковья

Рождение ребёнка
17.09.1958

Дочь: Маркова Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Горностаев Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
08.05.1965

Дочь: Устинова Лариса Алексеевна

Отец ребёнка: Горностаев Алексей Васильевич

Смерть
04.09.2022
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