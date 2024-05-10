Доррер (Любимова) Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Год рождения указан, исходя из возраста (29 лет) в метрической записи о свадьбе.
Бракосочетание
16.06.1891 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 127, Дело 162: Метрическая книга церкви свят. Николая Чудотворца при Министерстве народного просвещения на 1891... Показать все
Смерть
Неизвестно