Назарова (Смольякова) Евгения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1923
Дата смерти17.01.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Назаров Анатолий Михайлович
хутор Лопатино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаров Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Назаров Анатолий Михайлович
Смерть
17.01.2008