Назарова (Смольякова) Евгения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова (Смольякова) Евгения Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1923

Дата смерти

17.01.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назаров Анатолий Михайлович

хутор Лопатино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Назаров Анатолий Михайлович

Смерть
17.01.2008
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