Манаева Гульзигар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манаева Гульзигар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манаев Тазитдин Шамсетдинов

Рождение ребёнка
1808

Сын: Тазитдинов Насретдин

Отец ребёнка: Манаев Тазитдин Шамсетдинов

Рождение ребёнка
1815

Сын: Шамсетдинов Мифтахитдин

Отец ребёнка: Манаев Тазитдин Шамсетдинов

Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Тазитдинова) Шумсуниса

Отец ребёнка: Манаев Тазитдин Шамсетдинов

Смерть
Неизвестно

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