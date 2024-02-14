Манаева Гульзигар
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1808
Сын: Тазитдинов Насретдин
Отец ребёнка: Манаев Тазитдин Шамсетдинов
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Манаев Тазитдин Шамсетдинов
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Тазитдинова) Шумсуниса
Отец ребёнка: Манаев Тазитдин Шамсетдинов
Смерть
Неизвестно