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Никифоров Степан Николаевич

Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

13.07.1871 ст.

Дата смерти

1923

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1871 ст.

Отец: Никифоров Николай

Мать: не указана

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова (Кудрявцева) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
10.06.1904

Дочь: Кузнецова (Никифорова) Антонина Степановна

Мать ребёнка: Никифорова (Кудрявцева) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
24.08.1906 ст.

Сын: Никифоров Петр Степанович

Мать ребёнка: Никифорова (Кудрявцева) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
31.08.1907 ст.

Сын: Никифоров Виктор Степанович

Мать ребёнка: Никифорова (Кудрявцева) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
27.08.1908 ст.

Сын: Никифоров Александр Степанович

Мать ребёнка: Никифорова (Кудрявцева) Мария Алексеевна

рожд. по нов.ст. - 10.09.1908г., по ст.ст.-27.08.1908 крещен 7.09.1908г. по ст.ст. Китай, ст. Бухэду, КВЖД, Бухэдинская церковь св. муч. царицы Александры.
Смерть
1923
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

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