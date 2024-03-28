Никифоров Степан Николаевич
Место рождения
Дата рождения13.07.1871 ст.
Дата смерти1923
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1871 ст.
Отец: Никифоров Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.06.1904
Рождение ребёнка
24.08.1906 ст.
Сын: Никифоров Петр Степанович
Мать ребёнка: Никифорова (Кудрявцева) Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
31.08.1907 ст.
Сын: Никифоров Виктор Степанович
Мать ребёнка: Никифорова (Кудрявцева) Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
27.08.1908 ст.
Сын: Никифоров Александр Степанович
Мать ребёнка: Никифорова (Кудрявцева) Мария Алексеевна
рожд. по нов.ст. - 10.09.1908г., по ст.ст.-27.08.1908 крещен 7.09.1908г. по ст.ст. Китай, ст. Бухэду, КВЖД, Бухэдинская церковь св. муч. царицы Александры.
Смерть
1923
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область