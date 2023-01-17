Рождественский (Петкевич) Роберт Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРождественский (Петкевич) Роберт Иванович

Рождественский (Петкевич) Роберт Иванович

avatar

Место рождения

Косиха, Косихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

20.06.1932

Дата смерти

19.08.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Косиха, Косихинский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
С 1932 по 1934
Шербакульский р-н, Омская обл.
Место жительства
С 1945 по 1948
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1948 по 1951
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Место жительства
С 1951 по 1994
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
19.08.1994
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close