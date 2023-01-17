Рождественский (Петкевич) Роберт Иванович
Место рождения
Дата рождения20.06.1932
Дата смерти19.08.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1932 по 1934
Шербакульский р-н, Омская обл.
Место жительства
С 1945 по 1948
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1948 по 1951
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Место жительства
С 1951 по 1994
Смерть
19.08.1994