Матикайнен (Пёккёнен) Ева Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матикайнен (Пёккёнен) Ева Абрамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1860

Дата смерти

После 1920

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.02.1880

Муж: Матикайнен Абрам Петрович

Рождение ребёнка
20.03.1884

Дочь: Екатерина Абрамовна

Отец ребёнка: Матикайнен Абрам Петрович

Рождение ребёнка
18.05.1889

Сын: Матикайнен Николай Абрамович

Отец ребёнка: Матикайнен Абрам Петрович

Рождение ребёнка
22.03.1892

Дочь: Ольга Абрамовна

Отец ребёнка: Матикайнен Абрам Петрович

Рождение ребёнка
23.05.1900

Дочь: Анна Абрамовна

Отец ребёнка: Матикайнен Абрам Петрович

Смерть
После 1920
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