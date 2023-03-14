Матикайнен (Пёккёнен) Ева Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1860
Дата смертиПосле 1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1880
Рождение ребёнка
20.03.1884
Дочь: Екатерина Абрамовна
Отец ребёнка: Матикайнен Абрам Петрович
Рождение ребёнка
18.05.1889
Сын: Матикайнен Николай Абрамович
Отец ребёнка: Матикайнен Абрам Петрович
Рождение ребёнка
22.03.1892
Дочь: Ольга Абрамовна
Отец ребёнка: Матикайнен Абрам Петрович
Рождение ребёнка
23.05.1900
Дочь: Анна Абрамовна
Отец ребёнка: Матикайнен Абрам Петрович
Смерть
После 1920