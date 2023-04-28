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Лебедева (Меркурьева) Татьяна Анатольевна
Лебедева (Меркурьева) Татьяна Анатольевна
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Место рождения
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Дата рождения
08.09.1966
Пол
Женский
Отец
Меркурьев Анатолий Дмитриевич
1937 г.р.
Мать
Меркурьева (Петрова) Капитолина Федоровна
1937 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1966
Отец:
Меркурьев Анатолий Дмитриевич
Мать:
Меркурьева Капитолина Федоровна
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
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