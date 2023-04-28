Лебедева (Меркурьева) Татьяна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Меркурьева) Татьяна Анатольевна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

08.09.1966

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1966

Отец: Меркурьев Анатолий Дмитриевич

Мать: Меркурьева Капитолина Федоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
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