Гак (Шкода) Татьяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гак (Шкода) Татьяна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1912

Дата смерти

22.04.2001

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1912

Отец: Шкода Григорий Максимович

Мать: Шкода Акилина Данииловна

Рождение ребёнка
14.10.1940

Дочь: Гак Борисова Лидия Иосифовна

Отец ребёнка: Гак Иосиф Демьянович

Рождение ребёнка
01.10.1947

Сын: Гак Павел Иосифович

Отец ребёнка: Гак Иосиф Демьянович

Барышовка, Бородулихинский район, Абайская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балатский - Цкий Неизвестно Неизвестно

Смерть
22.04.2001
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