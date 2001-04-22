Гак (Шкода) Татьяна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1912
Дата смерти22.04.2001
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1912
Рождение ребёнка
14.10.1940
Дочь: Гак Борисова Лидия Иосифовна
Отец ребёнка: Гак Иосиф Демьянович
Рождение ребёнка
01.10.1947
Сын: Гак Павел Иосифович
Отец ребёнка: Гак Иосиф Демьянович
Барышовка, Бородулихинский район, Абайская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.04.2001