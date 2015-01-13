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Рудич Валентина Стефановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1937

Дата смерти

13.01.2015

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1978 г.р.

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1937

Отец: Мартяхин Стефан Стефанович

Мать: Мартяхина Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
19.11.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рудич Анатолий Владимирович

Алушта, Алушта, Республика Крым
Рождение ребёнка
09.11.1978

Сын: Рудич Дмитрий Анатольевич

Отец ребёнка: Рудич Анатолий Владимирович

Смерть
13.01.2015
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