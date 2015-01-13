Рудич Валентина Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1937
Дата смерти13.01.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1937
Рождение ребёнка
19.11.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рудич Анатолий Владимирович
Алушта, Алушта, Республика Крым
Рождение ребёнка
09.11.1978
Сын: Рудич Дмитрий Анатольевич
Отец ребёнка: Рудич Анатолий Владимирович
Смерть
13.01.2015