Воробьёва Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1896
Сын: Воробьёв Сергей Порфирьевич
Отец ребёнка: Воробьёв Порфирий
Возможно место рождения - г.Ардатов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьёва Мария Порфирьевна
Отец ребёнка: Воробьёв Порфирий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьёв Павел Порфирьевич
Отец ребёнка: Воробьёв Порфирий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воробьёв Порфирий
Смерть
Неизвестно