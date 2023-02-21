Воробьёва Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Воробьёв Сергей Порфирьевич

Отец ребёнка: Воробьёв Порфирий

Возможно место рождения - г.Ардатов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьёва Мария Порфирьевна

Отец ребёнка: Воробьёв Порфирий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьёв Павел Порфирьевич

Отец ребёнка: Воробьёв Порфирий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьёв Порфирий

Смерть
Неизвестно
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