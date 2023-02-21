Бунин Борис Иванович
Место рожденияРоссийская империя, г. Сувалки
Дата рождения31.01.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1899
Отец: Бунин Иван
Мать: Бунина Зинаида Ивановна
Российская империя, г. Сувалки
Рождение ребёнка
1926
Сын: Бунин Олег Борисович
Мать ребёнка: Бунина Александра Михайловна
Сахалинская обл., г.Александрове
Рождение ребёнка
28.03.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бунина Александра Михайловна
Владивосток, Россия
Образование
Неизвестно
Дальневосточный политехнический ин-т
высшее
Смерть
Неизвестно