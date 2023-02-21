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Бунин Борис Иванович

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Место рождения

Российская империя, г. Сувалки

Дата рождения

31.01.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

1926 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1899

Отец: Бунин Иван

Мать: Бунина Зинаида Ивановна

Российская империя, г. Сувалки
Рождение ребёнка
1926

Сын: Бунин Олег Борисович

Мать ребёнка: Бунина Александра Михайловна

Сахалинская обл., г.Александрове
Рождение ребёнка
28.03.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бунина Александра Михайловна

Владивосток, Россия
Образование
Неизвестно
Дальневосточный политехнический ин-т
высшее
Смерть
Неизвестно
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