Мустафа
Место рожденияп. Дерминкой, Республика Крым
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
п. Дерминкой, Республика Крым
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нариман
Мать ребёнка: Верба (Верба) Анна (Нюра)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Верба (Верба) Анна (Нюра)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1933
Мать ребёнка: Верба (Верба) Анна (Нюра)