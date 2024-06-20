Мустафа Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мустафа

Место рождения

п. Дерминкой, Республика Крым

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1933 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

п. Дерминкой, Республика Крым
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нариман

Мать ребёнка: Верба (Верба) Анна (Нюра)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Верба (Верба) Анна (Нюра)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верба (Верба) Анна (Нюра)

Рождение ребёнка
1933

Сын: Верба Альберт Муставович

Мать ребёнка: Верба (Верба) Анна (Нюра)

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