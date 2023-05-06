Шелепина Анна Савельевна
Место рожденияРыбинский уезд, Ярославская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.12.1844 ст.
Отец ребёнка: Шелепин Никита Леонтьевич
Рождение ребёнка
19.11.1846 ст.
Сын: Шелепин Александр Никитович
Отец ребёнка: Шелепин Никита Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно