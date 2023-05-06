Шелепина Анна Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелепина Анна Савельевна

Место рождения

Рыбинский уезд, Ярославская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыбинский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
22.12.1844 ст.

Сын: Шелепин Ефим Никитович

Отец ребёнка: Шелепин Никита Леонтьевич

Петрицево, Рыбинский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.11.1846 ст.

Сын: Шелепин Александр Никитович

Отец ребёнка: Шелепин Никита Леонтьевич

Петрицево, Рыбинский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелепин Никита Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
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