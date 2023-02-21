Заворотный Спиридон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заворотный Спиридон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Заворотный Матвей Спиридонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Заворотный Антон Спиридонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Мария Спиридоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Заворотный Иван Спиридонович

Мать ребёнка: не указана

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