Заворотный Спиридон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Заворотный Матвей Спиридонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Заворотный Антон Спиридонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Мария Спиридоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Заворотный Иван Спиридонович
Мать ребёнка: не указана