Джуган Василий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1903 ст.
Мать ребёнка: Джуган Мария Григорьевна
Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Место жительства
1903 ст.
Обозновка, Полтавська область
На 1903 год - крестьянин села Обозновка Кременчугского уезда Полтавской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Джуган Мария Григорьевна
Смерть
Неизвестно