Баженов Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баженов Михаил Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1986

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.08.2013

Жена: Баженова Александра Александровна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
13.10.2015

Сын: Баженов Владислав Михайлович

Мать ребёнка: Баженова Александра Александровна

Рождение ребёнка
28.11.2018

Сын: Баженов Даниэль Михайлович

Мать ребёнка: Баженова Александра Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баженова Александра Александровна

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