Баженов Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.08.2013
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
13.10.2015
Сын: Баженов Владислав Михайлович
Мать ребёнка: Баженова Александра Александровна
Рождение ребёнка
28.11.2018
Сын: Баженов Даниэль Михайлович
Мать ребёнка: Баженова Александра Александровна
Бракосочетание
Неизвестно