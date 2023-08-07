Томина (Заболотная) Наталья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1951
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1951
Рождение ребёнка
12.09.1972
Дочь: Кузенкова Людмила Александровна
Отец ребёнка: Томин Александр Сергеевич
Кировск, город Кировск, Мурманская область
Рождение ребёнка
19.10.1979
Дочь: Пустовалова Виктория Александровна
Отец ребёнка: Томин Александр Сергеевич
Апатиты, город Апатиты, Мурманская область