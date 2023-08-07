Томина (Заболотная) Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томина (Заболотная) Наталья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1951

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1951

Отец: Заболотный Алексей Семенович

Мать: Заболотная Августа Александровна

Рождение ребёнка
12.09.1972

Дочь: Кузенкова Людмила Александровна

Отец ребёнка: Томин Александр Сергеевич

Кировск, город Кировск, Мурманская область
Рождение ребёнка
19.10.1979

Дочь: Пустовалова Виктория Александровна

Отец ребёнка: Томин Александр Сергеевич

Апатиты, город Апатиты, Мурманская область
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