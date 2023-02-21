Бойко Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойко Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Бойко Елена Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бойко Александр Владимирович

Мать ребёнка: Бойко Елена Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бойко Елена Николаевна

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