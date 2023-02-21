Бойко Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Бойко Елена Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бойко Александр Владимирович
Мать ребёнка: Бойко Елена Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бойко Елена Николаевна