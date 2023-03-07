Стародумова Ульяна Иванова
Место рождениядер. Ключи, Красноярская волость, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1742
Дата смерти1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Ключи, Красноярская волость, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Стародумов Тимофей Карпов
Отец ребёнка: Стародумов Карп Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1791