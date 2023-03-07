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Стародумова Ульяна Иванова

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Место рождения

дер. Ключи, Красноярская волость, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

1791

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1747 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Ключи, Красноярская волость, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Стародумов Тимофей Карпов

Отец ребёнка: Стародумов Карп Петров

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародумов Карп Петров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1791
Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
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