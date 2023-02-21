Асанович (Гембицкая) Фелиция Мустафовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти04.12.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Сын: Асанович Хасень Иосифович
Отец ребёнка: Асанович Юзеф Хасеневич
Нестеровщина, Докшицкий район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.12.1968
Похороны
1968
Докшицы, Докшицкий район, Витебская область