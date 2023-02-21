Асанович (Гембицкая) Фелиция Мустафовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асанович (Гембицкая) Фелиция Мустафовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

04.12.1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Сын: Асанович Хасень Иосифович

Отец ребёнка: Асанович Юзеф Хасеневич

Нестеровщина, Докшицкий район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асанович Юзеф Хасеневич

Смерть
04.12.1968
Похороны
1968
Докшицы, Докшицкий район, Витебская область
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