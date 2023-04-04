Рудановский Вадим
Место рожденияРоссия
Дата рождения05.01.1905
Дата смерти07.06.1967
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1905
Отец: Рудановский Александр
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
?.06.1923
Сын: Рудановский Олег
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рудановская ?
Рождение ребёнка
24.01.1940
Дочь: Орловская Елена
Мать ребёнка: Рудановская, Шторх Марина
Рождение ребёнка
15.04.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рудановская, Шторх Марина
Рождение ребёнка
11.04.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рудановская, Шторх Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рудановская ?
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-энергетик
Смерть
07.06.1967
Причина смерти: рак легких