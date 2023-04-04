Рудановский Вадим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудановский Вадим

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Место рождения

Россия

Дата рождения

05.01.1905

Дата смерти

07.06.1967

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1916 г.р.

Дети

1923 г.р.
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1940 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1905

Отец: Рудановский Александр

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
?.06.1923

Сын: Рудановский Олег

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рудановская ?

Рождение ребёнка
24.01.1940

Дочь: Орловская Елена

Мать ребёнка: Рудановская, Шторх Марина

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.04.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рудановская, Шторх Марина

Рождение ребёнка
11.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рудановская, Шторх Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудановская ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудановская, Шторх Марина

Работа или профессия
Неизвестно
инженер-энергетик
Смерть
07.06.1967
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: рак легких
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