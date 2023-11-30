Дарья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Сергий Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Петрович
Смерть
Неизвестно