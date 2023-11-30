Дарья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1836 г.р.

Дети

Около 1863 г.р.
Около 1863 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Сергий Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Петрович

Смерть
Неизвестно

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