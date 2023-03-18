Алещенко Михаил Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1903
Дата смерти?.08.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1903
Отец: Алещенко Захар Матвеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Алещенко Анастасия Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алещенко Анна Михайловна
Мать ребёнка: Алещенко Анастасия Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.08.1942