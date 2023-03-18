Алещенко Михаил Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алещенко Михаил Захарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1903

Дата смерти

?.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1903

Отец: Алещенко Захар Матвеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алещенко Иван Михайлович

Мать ребёнка: Алещенко Анастасия Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алещенко Анна Михайловна

Мать ребёнка: Алещенко Анастасия Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алещенко Анастасия Егоровна

Смерть
?.08.1942
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