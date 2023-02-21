Жданов Александр Андрианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жданов Александр Андрианович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Жданов Андриан Антипович

Мать: не указана

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