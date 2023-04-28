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Богомаз Константин Андреевич

Место рождения

Новомосковск, Дніпропетровська область

Дата рождения

1859 ст.

Дата смерти

03.11.1929

Пол

Мужской

Отец

Около 1815 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859 ст.

Отец: Богомазов Андрей Герасимович

Мать: не указана

Новомосковск, Дніпропетровська область
Работа или профессия
1903
Инженер-технолог. Упоминается в качестве крёстного отца у младенца Даниила Николаевича Богомаз. Имеется информация в Википедии о русском инженере-технологе, специалисте по мукомольному делу, профессо... Показать все
Бракосочетание
24.08.1908 ст.

Жена: Богомаз Надежда Лазаревна

Киев, Киевский уезд
Венчание первым браком в Старо-Киевской сретенской церкви
Смерть
03.11.1929
Одесса, Одеська область
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