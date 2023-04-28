Богомаз Константин Андреевич
Место рождения
Дата рождения1859 ст.
Дата смерти03.11.1929
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859 ст.
Отец: Богомазов Андрей Герасимович
Мать: не указана
Работа или профессия
1903
Инженер-технолог. Упоминается в качестве крёстного отца у младенца Даниила Николаевича Богомаз. Имеется информация в Википедии о русском инженере-технологе, специалисте по мукомольному делу, профессо... Показать все
Бракосочетание
24.08.1908 ст.
Киев, Киевский уезд
Венчание первым браком в Старо-Киевской сретенской церкви
Смерть
03.11.1929
Одесса, Одеська область