Автаева Афонасий Корнилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Автаева Афонасий Корнилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.04.1932

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Автаев Корнил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.09.1893

Дочь: Федотова Анна Афонасьевна

Мать ребёнка: Автаева Арина Алексеева

с. Дубовое, Саратовская обл., Духовницкий район
Рождение ребёнка
01.01.1897

Дочь: Домника Афанасьева

Мать ребёнка: Автаева Арина Алексеева

с. Дубовое, Саратовская обл., Духовницкий район
Смерть
05.04.1932
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