Автаева Афонасий Корнилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.04.1932
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Автаев Корнил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1893
Дочь: Федотова Анна Афонасьевна
Мать ребёнка: Автаева Арина Алексеева
с. Дубовое, Саратовская обл., Духовницкий район
Рождение ребёнка
01.01.1897
Дочь: Домника Афанасьева
Мать ребёнка: Автаева Арина Алексеева
с. Дубовое, Саратовская обл., Духовницкий район
Смерть
05.04.1932