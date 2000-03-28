Баронова Лидия Петровна
Место рождения
Дата рождения19.09.1922
Дата смерти28.03.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баронов Константин Евгеньевич
Отец ребёнка: Баронов Евгений Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баронов Константин Евгеньевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.04.1948
Сын: Баронов Евгений Евгеньевич
Отец ребёнка: Баронов Евгений Константинович
Смерть
28.03.2000
Жуковский, Жуковский, Московская область