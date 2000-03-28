Баронова Лидия Петровна 19.09.1922 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБаронова Лидия Петровна

Баронова Лидия Петровна

avatar

Место рождения

Луганск

Дата рождения

19.09.1922

Дата смерти

28.03.2000

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баронов Евгений Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баронов Константин Евгеньевич

Отец ребёнка: Баронов Евгений Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баронов Константин Евгеньевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
09.04.1948

Сын: Баронов Евгений Евгеньевич

Отец ребёнка: Баронов Евгений Константинович

Смерть
28.03.2000
Жуковский, Жуковский, Московская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.