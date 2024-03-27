Азизов Рашид Абдрахманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азизов Рашид Абдрахманович

Место рождения

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.

Дата рождения

20.02.1925

Дата смерти

29.10.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1925

Отец: Абдулазизов Абдурахман

Мать: Халися

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Азизов Илгиз Рашидович

Мать ребёнка: ?

Работа или профессия
Неизвестно
Спортсмен, тренер, судья (вольная борьба), мастер спорта СССР (1956), судья Всесоюзной категории (1963), заслуженный тренер РСФСР (1971), заслуженный работник физической культуры ТАССР (1984)
https://tatarica.org/ru/razdely/sport/personalii/azizov-rashid-abdrahmanovich
Смерть
29.10.1989
Казань
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