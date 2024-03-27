Азизов Рашид Абдрахманович
Место рожденияд.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Дата рождения20.02.1925
Дата смерти29.10.1989
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1925
Отец: Абдулазизов Абдурахман
Мать: Халися
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Работа или профессия
Неизвестно
Спортсмен, тренер, судья (вольная борьба), мастер спорта СССР (1956), судья Всесоюзной категории (1963), заслуженный тренер РСФСР (1971), заслуженный работник физической культуры ТАССР (1984)
https://tatarica.org/ru/razdely/sport/personalii/azizov-rashid-abdrahmanovich
Смерть
29.10.1989
Казань