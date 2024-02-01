Быбин Александр Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1958
Рождение ребёнка
09.01.1984
Сын: Быбин Андрей Александрович
Мать ребёнка: Быбина Людмила Юрьевна
Рождение ребёнка
12.11.2001
Сын: Быбина Елена Александровна
Мать ребёнка: Усольцева Мария Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Быбина Людмила Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно