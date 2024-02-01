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Быбин Александр Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1958

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1958

Отец: Быбин Анатолий Прокопьевич

Мать: Быбина Зинаида Дмитриевна

Рождение ребёнка
09.01.1984

Сын: Быбин Андрей Александрович

Мать ребёнка: Быбина Людмила Юрьевна

Рождение ребёнка
12.11.2001

Сын: Быбина Елена Александровна

Мать ребёнка: Усольцева Мария Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быбина Людмила Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усольцева Мария Алексеевна

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