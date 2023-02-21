Антропова Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762 ст.
Сын: Антропов Иван Гаврилович старший
Отец ребёнка: Антропов Гаврило Иванович
Рождение ребёнка
1772 ст.
Сын: Антропов Иван Гаврилович младший
Отец ребёнка: Антропов Гаврило Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно