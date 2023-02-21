Антропова Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антропова Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762 ст.

Сын: Антропов Иван Гаврилович старший

Отец ребёнка: Антропов Гаврило Иванович

Язовка, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1772 ст.

Сын: Антропов Иван Гаврилович младший

Отец ребёнка: Антропов Гаврило Иванович

Язовка, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антропов Гаврило Иванович

Смерть
Неизвестно
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