Ши(е)пи(е)тькина Зиновия Дамианова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
01.11.1903
Дочь: Матрена мл Казьмина
Отец ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Косьма (Козьма Кузьма) (Козьма, Кузьма) Прохоров
Рождение ребёнка
31.01.1909
Дочь: Евдокия Казьмина
Отец ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Косьма (Козьма Кузьма) (Козьма, Кузьма) Прохоров
Рождение ребёнка
24.02.1911
Дочь: Евдокия Казьмина
Отец ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Косьма (Козьма Кузьма) (Козьма, Кузьма) Прохоров
Рождение ребёнка
18.06.1913
Сын: Ши(е)пи(е)тькин Петр Казьмин
Отец ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Косьма (Козьма Кузьма) (Козьма, Кузьма) Прохоров
Рождение ребёнка
19.01.1915
Дочь: Анна мл. Казьмина
Отец ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Косьма (Козьма Кузьма) (Козьма, Кузьма) Прохоров
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно