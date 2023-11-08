Ши(е)пи(е)тькина Зиновия Дамианова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ши(е)пи(е)тькина Зиновия Дамианова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1903

Дочь: Матрена мл Казьмина

Отец ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Косьма (Козьма Кузьма) (Козьма, Кузьма) Прохоров

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
31.01.1909

Дочь: Евдокия Казьмина

Отец ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Косьма (Козьма Кузьма) (Козьма, Кузьма) Прохоров

Рождение ребёнка
24.02.1911

Дочь: Евдокия Казьмина

Отец ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Косьма (Козьма Кузьма) (Козьма, Кузьма) Прохоров

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.06.1913

Сын: Ши(е)пи(е)тькин Петр Казьмин

Отец ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Косьма (Козьма Кузьма) (Козьма, Кузьма) Прохоров

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.01.1915

Дочь: Анна мл. Казьмина

Отец ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Косьма (Козьма Кузьма) (Козьма, Кузьма) Прохоров

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ши(е)пи(е)тькин Косьма (Козьма Кузьма) (Козьма, Кузьма) Прохоров

Место жительства
Неизвестно
Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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