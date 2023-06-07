Дарья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиПосле 1819
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: Суров Михаил Федоров
Мать: Евдокия Иванова
Упоминание
1819
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.607, оп.1, д.1281 (1819) | Исповедные ведомости Николаевской церкви села Лужки 1819
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Смерть
После 1819