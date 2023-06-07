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Дарья Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

После 1819

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1795 г.р.

Мать

Около 1790 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Суров Михаил Федоров

Мать: Евдокия Иванова

Упоминание
1819
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.607, оп.1, д.1281 (1819) | Исповедные ведомости Николаевской церкви села Лужки 1819
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Смерть
После 1819
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