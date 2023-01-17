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Никишин Константин Петрович

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Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1917

Дата смерти

?.02.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
С 1941 по ?.02.1943
Воинское звание: Рядовой Призван в 1941 году Вабкентским РВК, Узбекская ССР, Бухарская обл., Вабкентский р-н. Последняя связь в 1942 году п/п 1415, город Кушка, Туркменская ССР.
Смерть
?.02.1943
Причина смерти: Пропал без вести
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