Никишин Константин Петрович
Место рождения
Дата рождения1917
Дата смерти?.02.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С 1941 по ?.02.1943
Воинское звание: Рядовой Призван в 1941 году Вабкентским РВК, Узбекская ССР, Бухарская обл., Вабкентский р-н. Последняя связь в 1942 году п/п 1415, город Кушка, Туркменская ССР.
Смерть
?.02.1943
Причина смерти: Пропал без вести