Боярских Самон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.08.1939
ПолМужской
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Боярских Иван Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1929
Дочь: Панаева Екатерина Самоновна Самсоновна
Мать ребёнка: Боярских Таисья Акимовна
Рождение ребёнка
28.06.1933
Дочь: Бессонова Аграфена Самоновна
Мать ребёнка: Боярских Таисья Акимовна
Свердловская область, п. Денежкино, г. Ивдель
Смерть
01.08.1939
Самский поселок Серовского района Свердловской области