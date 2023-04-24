Боярских Самон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боярских Самон Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.08.1939

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Боярских Иван Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1929

Дочь: Панаева Екатерина Самоновна Самсоновна

Мать ребёнка: Боярских Таисья Акимовна

Рождение ребёнка
28.06.1933

Дочь: Бессонова Аграфена Самоновна

Мать ребёнка: Боярских Таисья Акимовна

Свердловская область, п. Денежкино, г. Ивдель
Смерть
01.08.1939
Самский поселок Серовского района Свердловской области
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