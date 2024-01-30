Фролов Евгений Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФролов Евгений Алексеевич

Фролов Евгений Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1993

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.08.2015

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.12.2020

Сын: Фролов Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.05.2023

Сын: Фролов Матвей Евгеньевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close