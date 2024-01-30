Фролов Евгений Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
15.08.2015
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.12.2020
Сын: Фролов Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.05.2023
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности