Шавкунов Александр Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шавкунов Александр Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1938 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.?

Отец: не указан

Мать: Шавкунова Кушпелева Галина Григорьевна

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