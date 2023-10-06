Ополовников Виктор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1908
Сын: Ополовников Григорий Викторович
Мать ребёнка: Ополовникова Мария Богдановна
д.Подноволоки Побединского района Московской области
Рождение ребёнка
08.11.1911
Сын: Ополовников Александр Викторович
Мать ребёнка: Ополовникова Мария Богдановна
село Поднаволок, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.08.1914
Дочь: Чегодаева Любовь Викторовна
Мать ребёнка: Ополовникова Мария Богдановна
Рождение ребёнка
После 1915
Сын: Ополовников Петр Викторович
Мать ребёнка: Ополовникова Мария Богдановна
Бракосочетание
1922
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Викторовна
Мать ребёнка: Ополовникова Мария Богдановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Викторовна
Мать ребёнка: Ополовникова Мария Богдановна
Работа или профессия
Неизвестно
юрисконсульт угольного рудника близ Скопина
Смерть
1944