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Ополовников Виктор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Ополовников Григорий Викторович

Мать ребёнка: Ополовникова Мария Богдановна

д.Подноволоки Побединского района Московской области
Рождение ребёнка
08.11.1911

Сын: Ополовников Александр Викторович

Мать ребёнка: Ополовникова Мария Богдановна

село Поднаволок, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.08.1914

Дочь: Чегодаева Любовь Викторовна

Мать ребёнка: Ополовникова Мария Богдановна

Рождение ребёнка
После 1915

Сын: Ополовников Петр Викторович

Мать ребёнка: Ополовникова Мария Богдановна

Бракосочетание
1922

Жена: Ополовникова Мария Богдановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Викторовна

Мать ребёнка: Ополовникова Мария Богдановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Викторовна

Мать ребёнка: Ополовникова Мария Богдановна

Работа или профессия
Неизвестно
юрисконсульт угольного рудника близ Скопина
Смерть
1944
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