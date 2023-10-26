Лаптева (Зонова) Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1944
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1944
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.06.1963
Отец ребёнка: Лаптев Борис Михайлович
Рождение ребёнка
19.06.1967
Отец ребёнка: Лаптев Борис Михайлович