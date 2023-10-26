Лаптева (Зонова) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптева (Зонова) Галина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1944

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1944

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.06.1963

Сын: Лаптев Сергей Борисович

Отец ребёнка: Лаптев Борис Михайлович

Рождение ребёнка
19.06.1967

Сын: Лаптев Юрий Борисович

Отец ребёнка: Лаптев Борис Михайлович

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