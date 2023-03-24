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Одувалина Марфа Ионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Ион

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1903

Муж: Одувалин Николай Егорович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Одувалин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Одувалин Николай Егорович

Рождение ребёнка
08.03.1908

Сын: Одувалин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Одувалин Николай Егорович

Троицкая, Коптевская волость, Зубцовский уезд
Смерть
1941
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