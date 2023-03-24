Одувалина Марфа Ионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти1941
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Ион
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1903
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Одувалин Николай Егорович
Рождение ребёнка
08.03.1908
Сын: Одувалин Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Одувалин Николай Егорович
Троицкая, Коптевская волость, Зубцовский уезд
Смерть
1941