Bozorov Shodi
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1928
Дата смерти18.06.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Bozorova Hushbah
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Bozorova Hushbah
Рождение ребёнка
19.10.1965
Сын: Bozorov Olim
Мать ребёнка: Bozorova Hushbah
Смерть
18.06.2001