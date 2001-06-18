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Bozorov Shodi

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1928

Дата смерти

18.06.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1965 г.р.

Добавил:

MK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Bozorova Hushbah

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Bozorova Hushbah

Рождение ребёнка
19.10.1965

Сын: Bozorov Olim

Мать ребёнка: Bozorova Hushbah

Смерть
18.06.2001

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