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Чепик Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1892

Сын: Чепик Тимофей Иванов

Мать ребёнка: Чепик Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чепик Захар Иванович

Мать ребёнка: Чепик Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пестимея Ивановна

Мать ребёнка: Чепик Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Чепик Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чепик Кирилл Иванович

Мать ребёнка: Чепик Варвара Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чепик Варвара Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Знахарь
Смерть
Неизвестно
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