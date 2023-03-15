Чепик Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1892
Сын: Чепик Тимофей Иванов
Мать ребёнка: Чепик Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чепик Захар Иванович
Мать ребёнка: Чепик Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пестимея Ивановна
Мать ребёнка: Чепик Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Чепик Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чепик Варвара Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чепик Варвара Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
Знахарь
Смерть
Неизвестно