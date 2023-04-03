Ахтамон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Сын: Кондратий Ахтамонов
Мать ребёнка: Марья Петрова
д. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1760
Сын: Тимофей Ахтамонов
Мать ребёнка: Марья Петрова
д. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния