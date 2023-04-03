Ахтамон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхтамон

Ахтамон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Сын: Кондратий Ахтамонов

Мать ребёнка: Марья Петрова

д. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1760

Сын: Тимофей Ахтамонов

Мать ребёнка: Марья Петрова

д. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close